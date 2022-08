Accueil Régions Luxembourg Rivières sous surveillance et entretenues à Paliseul Prétention des actions des contrats rivière pour les trois prochaines années. Des plans communaux d’investissements pour quelque 850 000 euros. Michel Latine ©Contrat Rivière

La commune de Paliseul est couverte par deux contrats rivières, Lesse et Semois-Chiers."Paliseul est partagé entre deux bassins hydrographiques, celui de la Lesse au nord (61,2% du territoire), de la Semois au sud (38,8%). Cela représente pour la commune quelque 28 km de cours d'eau non navigable de classe 3 (gestion communale)", précisent Nelson Desjardin (Contrat Semois-Chiers) et Bastien Pahaut (contrat Lesse). Pour le contrat 2023-2025, les deux gestionnaires des contrats, autres que les cours principaux...