Vols de cartes bancaires : il n'avait pas réintégré la prison de Saint-Hubert après un congé pénitentiaire

Un individu a été privé de liberté ce lundi, relate le parquet du Luxembourg. Il a été arrêté au Carrefour Market de Saint-Hubert. Il a tenté de payer des achats avec une carte en utilisant le mode sans contact , mais cela n’a pas marché et il n’a pas su donner le code ce qui a alerté la caissière. La police est intervenue et la carte n’était pas à lui.

La police a retrouvé, sur lui, plusieurs cartes bancaires, cartes d’identité, un portefeuille et une montre connectée. Tout cela avait été dérobé la nuit dernière et " les nuits un peu avant" dans des voitures à Saint-Hubert. Une perquisition a eu lieu au domicile de sa compagne où des lunettes, volées, ont aussi été retrouvées. Les objets ont été restitué aux propriétaires. L’homme a été privé de liberté et renvoyé à la prison de Saint-Hubert où il ne s’était pas représenté après un congé pénitentiaire. Il est donc déjà bien connu des services de police.