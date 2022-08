Un nouveau directeur pour le WEX à Marche-en-Famenne !

Bruno Demoulin a travaillé pendant près de 30 ans chez le Traiteur Paulus pour en devenir le directeur pendant une dizaine d'années. "Parmi ses clients, on y retrouvait déjà le WEX, qui a régulièrement fait appel à ses services pendant de nombreuses années pour la gestion du catering de ses foires et salons. À partir du rachat de l'entreprise par Pairi Daiza, Bruno a assuré la gestion commerciale et opérationnelle du parc. Il a ensuite repris, fin 2020, la fonction de Directeur de la restauration du groupe hospitalier Vivalia."

Un profil qui a séduit la direction actuelle du WEX dès le premier tour de sélection des candidatures grâce, notamment, à ses larges connaissances du secteur événementiel, de l'attraction et des loisirs, mais aussi du catering de masse et de la gestion d'une PME. "De nombreuses cordes à son arc qui devraient lui permettre d'apporter de nouvelles compétences au WEX."