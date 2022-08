Luc Dardenne sera au cinéma Plaza le 7 septembre

Le Palmarès de la 75e édition du Festival de Cannes a été une belle surprise pour le cinéma belge : pas moins de trois films primés lors de cette édition, avec un jury qui a rendu des prix ex aequo et créé un prix spécial.

"Ne boudons pas notre plaisir : c'est ce film, prix spécial à Cannes, que nous proposons de découvrir le 7 septembre en présence de l'un des réalisateurs, explique Valérie Jacquart, gestionnaire du cinéma Plaza. Au lendemain de cette consécration, Jean-Pierre Dardenne invoquait sur un plateau télé, à une heure de grande écoute, l'importance d'investir dans les cinémas ruraux et principalement en province de Luxembourg. Tout comme lui, nous en étions convaincus et avons réussi à organiser une soirée autour de leur film Tori et Lokita, en présence de Luc Dardenne et de représentants de Cinéart, distributeur du film."

La projection débutera vers 20 h et sera suivie d’un débat. Des membres de la Croix Rouge viendront également échanger sur le thème du film, à savoir le soutien aux migrants mineurs non accompagnés.

Le saviez-vous ? Le cinéma Plaza existe depuis septante ans. Créé en 1952 par M. Verdin, il a été repris par sa fille Lucienne. La commune de Hotton en a ensuite confié la gestion à Valérie Jacquart et Julien Pahaut.

"La famille Verdin a cru en ce lieu et à son importance dans les paysages hottonais et avoisinant, jusqu'à bien au-delà des frontières de la province de Luxembourg, poursuit la gestionnaire. La commune de Hotton l'a aussi bien compris, sauvant le cinéma par son rachat. C'est aussi ce sentiment qui nous a poussés à nous investir dans l'aventure, semée d'embuches depuis le début de notre reprise, mais qui nous a apporté tant de richesses dans les rencontres et le partage de la passion du cinéma."

De nombreux événements seront programmés dans les quatre prochains mois en partenariat avec des associations locales ou grâce à des initiatives régionales. Restez informés en consultant le programme sur le site dédié au cinéma : www.plazahotton.be

N.L.