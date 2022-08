Province de Luxembourg : plusieurs chantiers sur nos routes dès la rentrée

Plusieurs chantiers ont été réalisés sur les routes wallonnes durant ces mois de juillet et août. De nouveaux travaux vont débuter dès la rentrée. La province de Luxembourg n'est pas épargnée.

Le premier nouveau chantier concerne des réparations localisées de béton entre Ochamps et Libramont, sur la E411, en direction du Luxembourg. Ainsi, du 1er septembre au 31 octobre, une voie sera soustraite à la circulation et la vitesse sera limitée 70 km/h.

Le second chantier concerne la réhabilitation de revêtement dans des bretelles des échangeurs n°2 « Athus » et n°3 « Aubange » de la A28. Du 5 septembre à la mi-septembre : en direction d’Arlon, la bretelle d’accès et la bretelle de sortie de l’échangeur n°2 « Athus » seront fermées. Pour quitter l’autoroute, une déviation sera mise en place via l’échangeur Messancy. Pour gagner l’autoroute, une déviation sera mise en place via l’échangeur n°2 « Athus » vers la France, puis l’échangeur n°3 « Aubange ».

Dans la foulée, de la mi-septembre au 30 septembre : en direction de la France, la bretelle d’accès et la bretelle de sortie de l’échangeur n° 3 « Aubange » seront fermées. Pour quitter l’autoroute, une déviation sera mise en place via le premier giratoire en France. Pour gagner l’autoroute, une déviation sera mise en place via l’échangeur n°3 « Aubange », vers Arlon, puis l’échangeur n° 2 « Athus ».

Troisième chantier : des réparations localisées de béton entre Marche-en-Famenne et Champlon sur la N4. Afin de limiter l’impact sur la circulation, les opérations seront organisées en plusieurs phases. Pour chacune d'entre elles, la circulation sera réduite à une voie avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. Du lundi 5 septembre au lundi 19 septembre : à hauteur de Hogne, sur environ 200 mètres, en direction de Namur et à hauteur de Charneux, sur environ 200 mètres, en direction d’Arlon. Du lundi 19 septembre au lundi 26 septembre : de Charneux à Hollogne, sur environ 600 mètres, en direction de Namur.

Enfin, la réhabilitation des revêtements entre les giratoires de Messancy et de Wolkrange (N81) débutera le 1er septembre avec, là aussi, des impacts sur la circulation.