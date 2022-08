Le feu est parti du parc industriel situé sur les hauteurs du village en direction de Transinne et est ensuite descendu vers la rue de l’Impératrice à 300 mètres des premières maisons de Tellin.

Sécheresse : une camionnette en feu à Ochamps et un incendie en forêt à Tellin

Les départs de feu liés à la sécheresse et aux températures élevées ont repris en province de Luxembourg.

Vers 13 h 15, la zone de secours a été appelée pour une camionnette en feu sur la E 411 à Ochamps (Libin) Les flammes se sont propagées en bord d’autoroute et la végétation a pris feu sur 50 à 60 mètres. Les pompiers de Libramont, Saint-Hubert et Paliseul se sont rendus sur place.

Une nouvelle alerte a été donnée en cours d’après-midi. Un incendie s’est déclaré au parc industriel et s’est propagé aux broussailles et bois qui bordent la route en colimaçon qui descend vers Tellin.

Les pompiers de la zone Luxembourg étant occupés à Ochamps près de l'autoroute, c’est la zone Dinaphi qui a pris le relais. De nombreux renforts ont été appelés

Le bourgmestre de Tellin, Yves Degeye se veut rassurant: "Il est 17h30 et tout semble sous contrôle, mais un rien peut faire redémarrer le feu. Il faut être très prudent. Le feu a pris aux abords d'une sapinière et s'est étendu jusqu'à la rue de l'Impératrice, près de la fonderie des cloches. J'ai demandé aux pompiers qu'ils aillent chercher de l'eau à Resteigne plutôt que de pomper près de l'église et éviter de mettre le réservoir à sec."