Nouvelle étape dans la modernisation de l'axe ferroviaire entre Namur et le Luxembourg

Le basculement vers un système d'alimentation en 25.000 volts permettra de faire circuler davantage de trains et à une vitesse plus élevée, s'est félicité le CEO du gestionnaire de l'infrastructure, Benoit Gilson. La modernisation de "l'axe 3" du rail belge - qui s'étend sur 175 km d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à Arlon - se poursuit. A terme, les rénovations doivent permettre de porter la vitesse de référence de la ligne à 160 km/h, soit un gain de 20 minutes de temps de parcours.

La dernière étape en date est la réélectrification d'un tronçon de 66 kilomètres entre Hastière et Barnich, à la frontière grand-ducale. Un chantier qui a nécessité trois semaines d'interruption du trafic entre Libramont et le Luxembourg, mobilisé une centaine de travailleurs et coûté 150 millions d'euros, dont un tiers environ proviennent de fonds européens.

Le résultat est "spectaculaire en termes d'impact", s'enthousiasme le CEO d'Infrabel. "La ligne connaissait beaucoup de limitations de capacités. La nouvelle permettra de faire passer plus de trains, plus de trains lourds et de les faire coexister, mais aussi d'améliorer la vitesse commerciale et donc la ponctualité. Le tout pour une facture énergétique réduite de 6%."

Le basculement électrique a par ailleurs été rendu possible par la mise en place d'une technologie de caténaire mixte inédite en Europe sur une telle distance, qu'Infrabel compte désormais proposer à l'international, a encore détaillé Benoit Gilson.

De leur côté, les ministres de la Mobilité belge et luxembourgeois se sont réjouis d'une nouvelle étape dans le rapprochement des capitales des deux pays.

"C'est un investissement important, mais au-delà du Luxembourg, c'est la France, la Suisse, l'Italie... C'est une connexion essentielle, tant d'un point de vue écologique qu'économique et énergétique", a souligné M. Gilkinet.

Son homologue luxembourgeois, François Bausch, se réjouit que davantage d'interopérabilité soit offerte aux quelque 100.000 Belges actifs dans son pays. "Le Luxembourg est devenu une plaque-tournante économique européenne qui compte 230.000 travailleurs transfrontaliers, la mobilité est un point essentiel pour poursuivre ce développement."

Le deuxième tronçon, entre Hastière et Jambes, soit une distance de 85 km, devrait quant à lui être opérationnel à l'horizon 2029.