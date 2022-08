Vaccination contre le Covid-19 : la campagne d’automne débute le 12 septembre

Selon l’Agence Européenne des médicaments (EMA) et les firmes pharmaceutiques Pfizer et Moderna, les vaccins adaptés à Omicron devraient être disponibles d’ici une dizaine de jours en Belgique, permettant à la Wallonie de démarrer avec eux sa " campagne d’automne" de vaccination contre le covid-19, le lundi 12 septembre.

"Même si les vaccins actuellement disponibles protègent efficacement contre les risques d'hospitalisation et les formes graves du Covid-19, leur efficacité diminue avec le temps, précise un responsable de la campagne de vaccination. L'objectif de proposer un booster avec un vaccin adapté à Omicron vise à renforcer la protection la plus large contre le Covid-19 et, en particulier, contre les formes graves."

Dans cette perspective de lancement le 12 septembre prochain, l’envoi des invitations à la population concernée restera programmé la semaine prochaine.

Les personnes les plus fragilisées et exposées qui sont visées par cette nouvelle campagne, à savoir : les personnes immunodéprimées, celles de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans, pourront donc aller se faire vacciner, sur rendez-vous d’ici une dizaine de jours, dans un des centres de vaccination ouverts 6 jours sur 7, dans les pharmacies et auprès des médecins généralistes partenaires. Le reste de la population de 18 ans et plus pourra ensuite également se faire vacciner sur base volontaire.

Les résidents des structures d’hébergement (maisons de repos, handicap, santé mentale) ainsi que le personnel hospitalier, bénéficieront, pour leur part, d’une vaccination au sein de leur lieu de vie ou de travail. La liste des centres de vaccination accessibles en province de Luxembourg sera communiquée dans les prochains jours.

Toutes informations relatives à la campagne de vaccination sont disponibles sur www.jemevaccine.be