La 24e édition du Festival "Musique dans la Vallée" organisé dans la vallée de l'Attert belgo-luxembourgeoise démarrera le samedi 3 septembre à 20 h en l'église de Tontelange (commune d'Attert) avec un concert tout à fait inédit autour de compositeurs grecs dont Mikis Theodorakis, avec deux musiciens belges, Marc Grauwels à la flûte et Joëlle Strauss au chant et violon et deux musiciens grecs, Kostas Thomaidis au chant et Takis Farazis au piano.

Le samedi 10 septembre à 20 h en l'église de Beckerich, le chœur mixte basque Vasconiae composé de huit voix proposera des œuvres issues de toutes les grandes périodes du chant basque polyphonique.

Le dimanche 18 septembre à 16 h en l’église de Nothomb, l’ensemble belge à la réputation internationale Oxalys et trois solistes, la soprano Claire Lefilliâtre, l’alto Helena Pocykowska et le ténor Jan Van Elsacker interpréteront comme œuvres principales la Mer de Claude Debussy et le Stabat Mater d’Arvo Pärt.

Le samedi 24 septembre à 20 h en l’église de Ell des cantates de Jean-Sébastien Bach et Christoph Graupner seront interprétées par l’ensemble grand-ducal AD LIBITUM dirigé par Rosch Mirkes, et trois solistes : Jeff Mack, altus, Matthias Rajczyk, ténor et Franz Schilling, basse. Cette formation mixte " instrumentistes et chanteurs" se produit très souvent sur des instruments d’époque et met en évidence des instruments connus et moins connus comme le hautbois, le chalumeau ou la famille des violes de gambe.

En l’église de Bettborn, le samedi 1er octobre à 20 h, quatre voix masculines regroupées sous le nom de quatuor vocal A’dam proposent un programme où la spiritualité s’illustre sous des formes diverses : gospels entraînants, recueillement extrême des Petites prières de Poulenc, l’universalité du texte de Perfect Day de Lou Reed ou même sous la forme d’un pardon dans un cantique breton sans oublier il n’y a pas d’amour heureux de Brassens.

Le festival se terminera le samedi 8 octobre à 20 h en l’église de Redange avec l’ensemble vocal belge Marignan sous la direction de Joël Hurard. Le programme se compose de motets italiens à 4 et 8 voix avec des compositions de Monteverdi et de ses contemporains comme Gabrieli, Gesualdo ou Agazzari.

Réservation : 063 22 78 55 – musique.vallee@attert.be