L’école primaire d’Amonines est sauvée !

L’appel lancé par Noémie Puissant, la directrice FF de l’école communale d’Amonines, a été entendu. Deux élèves se sont inscrits en 2e primaire la veille de la rentrée. Lundi, ils étaient donc douze en classe : le nombre requis pour maintenir la section primaire et, par le fait même, l’implantation scolaire communale.

La directrice FF est ravie d'avoir atteint son objectif en primaire "A quatre jours de la rentrée, l'école se retrouvait dans la même situation qu'en 2020 et en 2021, rappelle-t-elle. Dix élèves étaient inscrits en primaire alors qu'il en fallait douze au minimum pour maintenir l'implantation. La section primaire avait bénéficié d'un sursis mais elle ne pouvait plus obtenir de dérogation car celle-ci n'est accordée que pendant deux ans aux établissements qui ont 80 % de la population scolaire requise. L'arrivée de ces deux nouveaux élèves a été accueillie avec enthousiasme par l'équipe enseignante. L'école ne fermera pas le 30 septembre."

Reste que l'ouverture de la section maternelle et de la classe d'immersion en anglais dès la 3e maternelle est compromise. En effet, la maternelle n'a accueilli que deux élèves lundi matin, alors qu'il en fallait huit. Aucun n'est inscrit en immersion. " Nous espérions qu'il y en ait six en plus mais finalement ce n'est pas le cas, poursuit Noémie Puissant. S'il y en avait six, soit 80 % de la population scolaire requise, la section pourrait fonctionner pendant un an. Des renseignements pris à Bruxelles, il ressort qu'une dérogation pourrait être accordée avec 5 élèves. Dans ce cas, il en manquerait trois."

La directrice FF va à nouveau lancer l’appel, notamment via les réseaux sociaux. Si le nombre requis n’est pas atteint, la section maternelle fermera le 30 septembre, soit un mois après son ouverture. Cinq emplois, dont celui de l’enseignante titulaire d’un master en langues germaniques, restent dès lors menacés.