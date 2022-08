Des coupures d’eau à Neufchâteau, Offagne, Beausaint et Arlon

Ce mardi, certains habitants de quatre communes de la province de Luxembourg sont privés d’eau. Ces coupures sont limitées à certaines rues. La Société wallonne des eaux (SWDE) annonce que des travaux sont en cours. La distribution d’eau devrait être rétablie vers 16 h.

A Neufchâteau, la rue des Beaux prés est concernée. Une purge du réseau est effectuée au niveau d’une bouche d’incendie. A Offagne (Paliseul), une fuite a été décelée sur une conduite, rue des Fossés Finet. A Beausaint (La Roche-en-Ardenne), la coupure d’eau, rue du Tilleul, est également liée à une fuite. Enfin, à Arlon, une intervention est en cours sur un raccordement particulier rue des Violettes.

"Ces incidents sont liés aux circonstances climatologiques, explique Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Lorsque la consommation et plus importante, le débit et la pression augmentent et les infrastructures sont plus sollicitées. Cela peut engendrer des soucis au niveau des conduites. Les incidents sont plus fréquents."

Benoît Moulin annonce, par ailleurs, que le centre de Vielsalm a été privé d'eau lundi matin. "Une fuite a été constatée à l'athénée, précise-t-il. Le château d'eau s'est vidé en une nuit. Les habitants du centre de la localité ont été privés d'eau pendant la matinée. Tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi."