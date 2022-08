Melreux: Il porte sept coups de couteau à un autre demandeur d’asile

La cour d’appel de Liège a introduit le dossier à charge d'Ashraf Latif, 33 ans, un demandeur d’asile qui doit répondre d’avoir commis une tentative de meurtre au sein du centre de la Croix-Rouge situé rue de Durbuy à Melreux sur la commune de Hotton où il était accueilli.

Le 15 juin 2021, l’homme d’origine pakistanaise a porté des coups de couteau à un autre résident. Il a ensuite pris la fuite. Ashraf Latif et la victime étaient en conflit depuis un certain temps au moment des faits. L’ambiance était tendue au point de décider de séparer les deux protagonistes dans deux ailes différentes du centre de la Croix-Rouge. Selon Ashraf Latif, le jour des faits, il était revenu vers l’autre résident pour récupérer des effets personnels. Une nouvelle dispute aurait éclaté et c’est lors de celle-ci qu’il aurait porté pas moins de sept coups de couteau à la victime ! Cette dernière a été grièvement blessée. Elle a dû être admise au CHU de Liège. Les jours du blessé avaient été déclarés en danger. Après les faits, le suspect a pris la fuite avant d'être rattrapé en Allemagne et extradé.

Le 22 juin dernier, le tribunal correctionnel de Marche l’a condamné à une peine de dix ans de prison ferme. Le prévenu conteste l’intention homicide, mais pas les coups. Il a parlé de provocation et souhaite un partage des responsabilités avec la victime. Le prévenu est défendu par un nouveau conseil qui a été désigné la veille de l’audience. La cour examinera le fond du dossier en septembre prochain.