Forêt d’Anlier : réouverture des voiries communales à la mobilité douce

Les bourgmestres des communes d’Attert, Fauvillers, Habay, Léglise et Martelange ont fait le point sur l’évolution de la situation en forêt d’Anlier.

Les précipitations restent faibles, à un niveau bien inférieur à la moyenne. Le déficit continue donc de se creuser et les prévisions de l’IRM laissent présager que l’été pourrait se terminer avec une sècheresse plus intense que celle de 1976 à la même période.

Pour ces raisons, les bourgmestres ont décidé de maintenir l’interdiction aux véhicules motorisés de circuler sur les routes communales qui traversent la forêt jusqu’au 15 septembre.

Cela dit, quelques éléments ont évolué depuis deux semaines : les journées sont plus courtes et les températures un peu moins chaudes, les nuits sont plus fraiches et on constate le retour d’une brume matinale au-dessus de la forêt, quelques précipitations, certes toujours insuffisantes, sont annoncées.

Dans ce contexte, les bourgmestres, en concertation avec le DNF, ont décidé de rouvrir la circulation à l’ensemble des promeneurs, cyclistes et cavaliers sur les routes communales qui traversent le massif. Et ce, à partir de ce samedi 3 septembre.