Portes ouvertes au centre d'accueil "Visages du monde"

Vivre le parcours d’un demandeur de protection internationale, se retrouver piégé par un passeur ou en terrain miné : c’est ce que propose le centre d’accueil "Visages du Monde" ce dimanche 4 septembre à Arlon. Cette expérience interactive "Vis mon exil" sera proposée au grand public de 11 h à 14 h à l’occasion de la journée portes ouvertes.

Le centre, qui accueille 588 personnes, proposera une série d’animations gratuites pour tous de 11 à 17 h. Des visites guidées sont notamment prévues en plus de l’animation interactive qui permettra de ressentir le vécu d’un candidat réfugié placé sur les routes de l’exil, en étant confronté à tous les obstacles que ce parcours comporte.

"La journée portes ouvertes est surtout l'occasion d'aller à la rencontre de ces personnes qui pour des raisons diverses ont fui leur pays pour demander la protection internationale à la Belgique, souligne un organisateur. Elle permet aussi de briser certains préjugés en découvrant leurs conditions d'existence et de vie en communauté au sein d'un centre Croix-Rouge, en échangeant et en voyageant entre les cultures."

Le centre d’Arlon agrémentera cette journée découverte d’une animation musicale et de diverses activités pour adultes et enfants : pêche aux canards, pétanque ou encore combat de sumo. Une petite restauration et un bar seront disponibles à un tarif démocratique.

Depuis plus de 30 ans, la Croix-Rouge de Belgique est mandatée par l’État fédéral pour participer à l’accueil des demandeurs de protection internationale. En 2021, 10 685 personnes ont été accueillies dans les 25 centres gérés par la Croix-Rouge. Ces 10 685 personnes sont de 97 nationalités différentes. Parmi elles : plus de 2 500 enfants, dont 465 MENA.

Actuellement, plus de 8 000 personnes sont hébergées dans les 27 centres de la Croix-Rouge, en Wallonie et à Bruxelles. 823 nouvelles places ont été créées durant le premier semestre.