Arlon : concert en hommage à Jean-Jacques Goldman à l’église Saint-Martin

Pas moins de 60 choristes et 30 musiciens interpréteront les plus belles chansons de l’artiste

Le Lions Club d’Arlon organise le 24 septembre à 20 h en l’église Saint-Martin d’Arlon un concert en hommage à Jean-Jacques Goldman.

Les chorales "Le Bois Joli" et "La Chanterelle", accompagnées de l’orchestre "Les Archets du Sablon" interpréteront, sous la baguette de Cédric Gustin, 23 des plus belles chansons de l’artiste. Dans le chœur de l’église, pas moins de 60 choristes et 30 musiciens.

Cédric Gustin a une longue carrière musicale derrière lui. Il est non seulement professeur de musique dans divers établissements mais aussi organiste, soliste, chambriste et chef de chœur. Il dirige ainsi respectivement depuis plus de 10 ans les chorales " Le Bois Joli" de Assenois-Léglise et " La Chanterelle" de Bastogne. Ensemble, et en collaboration avec l’orchestre à cordes " Les Archets du Sablon" de Bastogne, ils ont réalisé plusieurs grands concerts en Belgique, au Luxembourg et en France.

Tous les bénéfices du concert du 24 septembre seront versés aux œuvres sociales soutenues par le Lions Club, notamment Saint-Vincent de Paul d’Arlon et la Petite Plante à Musson.

Le prix ? 15 euros en prévente et 20 euros sur place. Les préventes sont ouvertes jusqu’au 23 septembre auprès de l’Office du Tourisme d’Arlon et de la Pharmacie Waltzing, rue de la gare, à Arlon.