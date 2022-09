Des activités extra-scolaires au Parc naturel de septembre à juin

Les Mercredis Nature sont de retour. Ces activités organisées par le Parc naturel de la Vallée de l'Attert se déroulent les mercredis après-midi. Elles sensibilisent les jeunes de 8 à 12 ans à la nature par l'observation et l’exploration.

Pour ce faire, la majorité des activités ont lieu à l’extérieur : dans les bois de Nobressart ou autour d’Attert. Si les conditions climatiques sont défavorables, les animations se font au chaud, dans la salle du Relais Postal à Attert.

Les animations sont toujours diversifiées et pensées pour être alternées entre séances dynamiques - construction de nichoirs, course d’orientation, chasse aux insectes - et séances calmes, observations au microscope, peinture, dessin, bricolages nature.

Les Mercredis Nature sont organisés de 14 h à 16 h 30 , hors congés scolaires de septembre à juin. L'inscription coûte 95 €. La fiche d'inscription peut être demandée à l'adresse suivante :adrien.holleville@attert.be