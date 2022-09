Sécheresse : 11 communes luxembourgeoises passent en code orange

Début août, la Société Wallonne des Eaux envoyait un courrier à quatre communes – Houffalize, Vielsalm, Beauraing et Jalhay - pour demander aux habitants de limiter leur consommation d’eau de distribution aux usages essentiels. Une demande formulée en termes de recommandations et non d’interdiction.

Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE vient d’annoncer qu’en raison du niveau très bas du lac du barrage de Nisramont – 273 mètres au lieu de 275 au-dessus du niveau de la mer -, onze autres communes luxembourgeoises passent en code orange. Un rappel a la vigilance a été envoyé aux quatre premières communes citées.

"L'été 2022 est marqué par une longue période de sécheresse avec un mois d'août record, explique le porte-parole. Nos équipes ont anticipé ou réagi face à la sécheresse et à ses conséquences, comme le manque localisé d'eau, l'augmentation des fuites sur les réseaux. L'alimentation en eau reste toutefois sous contrôle sur une bonne partie de notre réseau."

L'absence prolongée de précipitations conduit cependant à une érosion progressive de l'autonomie disponible au départ des barrages-réservoirs. " Pour la plupart d'entre eux, les réserves restent suffisantes à une exception près, poursuit Benoît Moulin.En effet, nous passons officiellement en code orange pour la zone desservie par le barrage de Nisramont."

Si les quantités d’eau que la station de la SWDE peut y puiser restent actuellement suffisantes pour répondre à la demande des réseaux de distribution, il faut néanmoins tenir compte de la probabilité, après les précipitations annoncées, d’une prolongation de la sécheresse au-delà de la mi-septembre. Il s’agit d’une hypothèse avancée par l’IRM qui doit être vérifiée.

Les communes de Bastogne, Bertogne, Fauvillers, La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Martelange, Neufchâteau, Rendeux, Sainte Ode, Vaux-sur-Sûre et Wellin rejoignent donc les communes de Beauraing, Houffalize, Jalhay et Vielsalm. A titre préventif, afin d’éviter toute difficulté dans la distribution d’eau du robinet au cours des prochaines semaines, la SWDE recommande que l’eau de distribution soit réservée aux besoins essentiels. Il est par conséquent recommandé d’éviter les arrosages de pelouses, plantations et voiries, les remplissages de piscines et les lavages de véhicules.

Rappelons qu'à Houffalize et Bertogne, les bourgmestres ont pris un arrêté de restriction de l'usage de l'eau. Dans ces deux communes, il ne s'agit plus de recommandations mais bien d'interdiction.