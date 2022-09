Orages en province de Luxembourg : une trentaine d’interventions des pompiers

Chute d’arbres et de branches dans quelques communes. Une grange a pris feu à Sibret

Les orages ont fait des dégâts en province de Luxembourg. La zone de secours dénombre une trentaine d’interventions entre 20 h et 2 h du matin. Les pompiers ont dégagé des routes obstruées par des arbres et des branches notamment à Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Bertrix et Messancy.

Une grange a pris feu vers 2 h, à Sibret dans la commune de Vaux-sur-Sûre. Les pompiers de Saint-Hubert, Neufchâteau et Bastogne sont intervenus. Ce matin, à 8 h 30, ils étaient toujours sur place.