Pascal Mertens est le nouveau directeur général de Vivalia

Il est entré en fonction ce mardi et rencontrera le personnel dès ce lundi

Le 24 mai dernier, le Conseil d’administration de Vivalia retenait, à l’unanimité, la candidature de Pascal Mertens au poste de directeur général, à l’issue de l’entretien avec les trois candidats. Une désignation intervenue au terme d’une procédure qui avait débuté par un appel à candidatures interne et externe lancé à la fois au sein de Vivalia et par voie de presse.

Pascal Mertens, âgé de 59 ans, titulaire d’un master et d’une maîtrise en Sciences Economiques et Sociales décrochés à l’Université de Namur, n’était pas entré directement en fonction. A l’époque, en effet, il était toujours le directeur de Mensura pour la Région wallonne et devait se libérer de ses engagements professionnels. Il a pris ses fonctions ce mardi 6 septembre. A cette date, il a succédé officiellement à Yves Bernard lequel a occupé le poste pendant 10 ans avant d’être désigné conseiller stratégique.

Le nouveau directeur général n'a pas perdu de temps. Après ses vacances en juillet, il a commencé à prendre ses marques le mois suivant. " En août, j'ai participé à des réunions de manière informelle en tant qu'observateur, précise-t-il.

A sa demande, une vidéo vient d'être diffusée au personnel. "Cette vidéo prépare, en quelque sorte, les rencontres avec le personnel infirmier et les médecins qui se dérouleront pendant deux semaines à partir de ce lundi sur les différents sites hospitaliers, poursuit-il. J'ai, en effet, décidé de m'adresser au personnel avant de dévoiler mes priorités et les grands axes de travail de manière plus large."

Pascal Mertens se prépare, dans la sérénité et avec détermination, à relever ce nouveau challenge dans sa carrière professionnelle. " Le défi est de taille avec le projet Vivalia 2025 à mener à bien", conclut-il.