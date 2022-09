Découverte d’un nid de frelons asiatiques à Chenois: faut-il s’alarmer?

La semaine dernière, Quentin Parmentier, entrepreneur et fondateur de « Stop Guêpes Virton », a eu une drôle de surprise à Chenois (Virton): « nous avions déjà eu plusieurs alertes dans la région pour des frelons asiatiques, mais en arrivant sur place, c'était la plupart du temps des frelons européens; les gens confondent facilement. Ici, c'est la 1re fois qu'on tombe sur un nid, et pas uniquement les frelons, comme ce fut le cas cet été à Etalle ou Saint-Léger. »

Cet événement, s'il fait parler, reste anecdotique. "La présence du frelon asiatique n'est pas encore très forte chez nous, même s'il y en a certainement d'autres déjà installés qu'on ne voit pas, puisqu'ils se construisent à la cime des arbres. Le problème par rapport aux guêpes et aux frelons européens, c'est qu'il construit souvent un nid secondaire. Si on ne détruit que le premier, ils continuent à se développer." Et ces 1res apparitions laissent présager un été 2023 plus compliqué. "Il y en aura de plus en plus; c'était prévisible depuis un moment,"

Un insecte nuisible

Peu inquiétante (voir encadré), une piqûre peut tout de même être dangereuse, en cas d'allergie. Mais le frelon asiatique reste plutôt inoffensif pour l'homme, pose de gros problème à nos apiculteurs et à nos abeilles, qu'il dévore en détruisant les nids. "S'il n'y avait pas cela, il poserait beaucoup moins problème. Nous verrons l'an prochain nous avons encore peu de recul pour savoir ce qui nous attend", conclut Quentin Parmentier.

Dangereux pour les abeilles mais pas pour l’homme

Vincent Louwette, vous êtes naturaliste chez Natagora et connaissez bien cette espèce. Doit-on s’inquiéter?

Non, elle n’est pas encore présente de façon catastrophique chez nous, même si cela finira par arriver quand on voit son déploiement exponentiel. Il faudra un jour tirer la sonnette d’alarme, comme c’est déjà le cas dans certaines régions de France.

Sa présence est-elle une menace pour l’équilibre de notre biodiversité?

Pas vraiment en tant que telle, mais il représente une réelle menace pour les abeilles domestiques (abeilles à miel), et donc, par extension, pour les apiculteurs. Il va aller directement s’attaquer aux ruches et manger les abeilles, y entrer et tout détruire à l’intérieur pour se nourrir. C’est un réel prédateur pour cette espèce. Mais si on parle autant de cette espèce, c’est surtout pour cela davantage que pour sa dangerosité ou pour son impact sur notre biodiversité. Il y a d’autres espèces invasives chez nous dont on parle beaucoup moins. Comme toutes espèces exotiques invasives, il prend un peu la niche écologique de nos espèces indigènes, entrant en compétition avec les guêpes et le frelon européen. Mais dans l’ensemble, il n’est qu’une goutte d’eau dans un déséquilibre naturel gigantesque principalement opéré par l’homme. Homme qui est d’ailleurs responsable de la présence du frelon asiatique en premier lieu chez nous!

Le frelon asiatique est souvent confondu avec le frelon européen. Ils sont pourtant différents?

Ils sont très différents physiquement, et puis le frelon européen est une espèce indigène, de chez nous, qui est même protégé en Allemagne. Le problème c’est que beaucoup de gens les confondent, et les chassent ou posent des pièges alors que c’est une espèce qui est bonne pour notre biodiversité et est, lui, un grand ami des abeilles. On commence d’ailleurs à voir apparaître sur le marché des pièges sélectifs plus spécifiques.

Aucun danger pour l’homme donc?

Pas vraiment, d’autant plus que le frelon asiatique fait ses nids dans les cimes, généralement loin des hommes. À moins de le chasser ou de venir déranger le nid, ce n'est pas une espèce qui va venir spontanément vous piquer. Le frelon européen, lui, vit plus à proximité des hommes. Ce n’est pas plus dangereux qu’un nid de guêpes. Après, il faut rester vigilant et ne pas s’en approcher non plus.