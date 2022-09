La Plovinète, groupe de danse folklorique, cherche activement de nouveaux danseurs

Le groupe folklorique " La Plovinète" de Marche-en-Famenne lance un appel. " Le noyau dur du groupe se rétrécit dangereusement ! S'il ne se renouvelle pas, les activités du groupe sont menacées", indique le groupe marchois via un communiqué

Faut-il rappeler que le groupe a été créé en 1961 pour sauvegarder et présenter au public les Danses et Musiques de Wallonie, et plus particulièrement de notre Ville? La première prestation a eu lieu en mai 1962 lors d’un colloque organisé à Marche par le Conseil Supérieur des Arts et Traditions Populaires de Wallonie, sur le "Revival"du Folklore.

Pendant 60 ans, La Plovinète a tracé son chemin partout en Europe en participant à de nombreux festivals, pour présenter au public ces danses et musiques marchoises et wallonnes, qui font partie des racines communes.

"Le folklore carnavalesque est bien vivant. La confrérie du Matoufé porte haut et loin notre plat régional. Le Marché 1900 a repris toutes ses couleurs grâce à l'ASBL XV. L'Harmonie communale maintient toutes ses activités et a eu le plaisir d'accueillir en ses rangs une nouvelle génération de jeunes musiciens motivés. Appel est lancé à "NOTRE"nouvelle génération de danseurs", confie encore le groupe marchois

La Plovinète organise une réunion ce dimanche 11 septembre à 11h au Château Jadot, entrée latérale (Local de l’Harmonie, Ascenseur, 3eétage), 16 rue du Commerce à Marche.

Renseignements: 0495/60 28 74 ou 0498/23 39 48