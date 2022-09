Suivre une formation pour sauver des vies !

Dans le cadre de la journée internationale des premiers secours, ce 11 septembre, le SPF Santé publique et la direction générale de la Sécurité civile plaident pour que davantage de personnes suivent une formation de base aux premiers secours.

En effet, trop peu de personnes savent quelles sont les étapes à suivre après un accident et elles sont également incapables d'effectuer des massages cardiaques. Dans des pays comme l'Allemagne, le Danemark, la Norvège ou l'Autriche, plus de 80 % de la population a suivi un cours de premiers secours.

Au cours de la formation, on apprend à sécuriser la scène d'un accident, à mettre la victime en sécurité, à évaluer l'état de la victime de la manière la plus précise possible.

La Croix-Rouge, entre autres, propose différents cours de premiers secours. Pour tous les âges et tous les groupes cibles, il existe une formation qui répond parfaitement à des besoins concrets. L'appli 112 BE peut, par ailleurs, être installée gratuitement sur son téléphone portable. Plus d'infos : www.securitecivile.be