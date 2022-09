Les arrêtés de restriction d’usage de l’eau n’ont pas été levés

Malgré les récentes précipitations, il reste recommandé à la population de respecter les mesures qui consistent à limiter la consommation de l'eau de distribution aux besoins essentiels et sanitaires et d'éviter ou de différer les usages non indispensables afin de garantir la continuité de l'approvisionnement.

Dans les provinces de Namur et de Luxembourg, les arrêtés de restriction d'usage de l'eau restent d'application dans une quinzaine de communes. " La production n'est pas encore revenue à la normale, explique Julien Defaux, bourgmestre de Rochefort. Nous utilisons toujours l'eau des puits de l'abbaye pour sécuriser le réseau. La levée des mesures n'est pas prévue dans les prochains jours."

A Libramont, l'échevin Bernard Jacquemin indique que les récentes pluies n'ont pas permis de reconstituer les réserves. Le niveau des captages reste très bas. Les mesures de restriction restent d'application "Nous sommes confrontés à une difficulté supplémentaire, poursuit-il. La foudre est tombée sur la station de Bernier et a endommagé l'installation électrique. Les pompes ont été grillées. La régulation est en panne."

Dans la commune de Durbuy, le bourgmestre Philippe Bontemps qui, d'initiative avait pris un arrêté de restriction, alors que la SWDE, gestionnaire du réseau, ne le demandait pas, envisage, quant à lui de lever les mesures prochainement. "Les raisons qui m'ont poussé à prendre cet arrêté, à savoir les températures élevées et l'afflux de touristes pendant la période estivale ne sont plus d'actualité : il fait moins chaud et il y a beaucoup moins de monde. L'arrêté sera, sans doute, levé dans les prochains jours."

Dans les communes de Houffalize et de Libin, les bourgmestres Marc Caprasse et Anne laffut, attendent eux aussi quelques jours avant de prendre une décision. La cellule sécheresse se réunira ce mardi pour faire le point.