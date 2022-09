Un accident est survenu cette nuit vers 5h du matin sur la N827 entre Gouvy et Beho, rapporte le parquet du Luxembourg. Une dame seule en cause a quitté la route au volant de sa voiture et s'est écrasée contre des poteaux de signalisation. Transportée à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger. L'alcool serait en cause.