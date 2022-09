Trois mois de Slow Life Festival à Saint-Hubert

Pendant trois mois, le Slow Life Festival propose de se questionner sur le rythme de nos vies et de reprendre du temps pour soi.



"Cette thématique était au coeur des préoccupations de nombreux acteurs du territoire de Saint-Hubert, explique Emilie Lecuivre, co-oragnisatrice. Ils se sont associés pour proposer leur vision de la Slow Life au public."



De septembre à fin novembre, Saint-Hubert va prendre son temps et profiter des petits et grands bonheurs de la vie. Au gré de balades, d'ateliers, de conférences ou encore d'un marché, chacun est invité à ralentir, passer un bon moment en toute simplicité.

Tous les acteurs du Festival feront redécouvrir et contempler toutes les petites pépites qui nous entourent.

Le programme ?



Dimanche 25/09, le GAL Nov'Ardenne et l'ADL de Saint-Hubert vous invitent au Slow Market où vous retrouverez différents artisans de la récup', du réemploi ou de la création éthique.



Samedi 08/10, la bibliothèque et la MCFA recevront Sylvie Droulans, la star du 0 déchet, auteure et créatrice du blog Zéro Carabistouille. Elle dévoilera sa méthode unique en 12 étapes pour devenir un éco-héros.



Du 14/10 au 29/10, en partenariat avec la MCFA en Haute-Lesse, Courgette & Savonnette vous propose de venir prendre une petite dose d'art citoyen. Les oeuvres de cette exposition ont toutes été créées par des particuliers ou associations qui ont eu à cœur de partager leur vision de la Slow Life et de la



Samedi 19/11, Anaïs Bayet, professeur de yoga s'allie avec le musicien Fabian Beghin pour proposer un 'atelier Yoga et musique indienne'. Un moment parfait pour s'évader et déconnecter…