Semaine de la mobilité : un jeu concours proposé par Ecolo Luxembourg

À partir du vendredi 16 septembre, et jusqu’au 22, les écologistes de la province de Luxembourg lancent un jeu-concours en ligne qui, après tirage au sort, permettra de gagner un abonnement mensuel TEC ou dix voyages sur le réseau SCNB.

Les transports en commun véhiculent quotidiennement plus de 15 000 usagers de la province : l’occasion pour les Verts de rappeler leurs combats et les avancées réalisées en matière de mobilité, comme la quasi-gratuité des bus pour les 18-24 ans et les plus de 65 ans, l’élargissement des horaires de train le matin et le soir entre Bruxelles et Luxembourg, le lancement de deux nouvelles lignes Express vers Luxembourg-Ville depuis Bastogne ou Florenville ou encore le renforcement de la ligne Marche-en-Famenne-Liège.

En plus de la récente sélection de 15 communes luxembourgeoises pour le projet Wallonie Cyclable portée par le ministre Henry et des aménagements cyclo-piétons réalisés dans de nombreuses communes de la province, les écologistes rappellent aussi la mise en place d’un service de voitures partagées, à l’initiative de l'échevine Ecolo Mariline Clémentz à Neufchâteau.

Le jeu-concours en ligne ? En scannant un QR code, les participants sont invités à proposer une idée pour améliorer davantage la mobilité en province de Luxembourg. Après, le 22 septembre, un tirage au sort sera réalisé.

"L'objectif de ce concours est d'inviter les Luxembourgeois.es à tester l'offre de transports en commun aujourd'hui à leur disposition et nous aider à consolider cette offre. Et pourquoi pas, faire du gagnant un usager régulier", souligne Sophie Michel, coprésidente.

Lien du concours : https://luxembourg.ecolo.be/2022/09/15/concours-ecolo-luxembourg-mobilite/