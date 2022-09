Adelina, de Virton, impressionne le jury de l’émission télé Le Meilleur Pâtissier

La compétition a placé sa deuxième semaine sous le signe du « jardin gourmand ». Trois thèmes: un dessert à la poire, un « Vert-Vert »du peintre Monet, et une épreuve créative autour du jardin secret.

Pour la première épreuve, Adelina n’a pas convaincu le jury à cause d’une charlotte éventrée. Même si les goûts étaient là, la Belge s’est retrouvée dans le bas du classement.

En revanche, pour l’épreuve de Mercotte, elle remonte les scores grâce à une belle réalisation technique. Gâteau bien développé, bien dosé en matcha et avec les bonnes couleurs: les jurés sont conquis et lui offrent la troisième place.

Mais c'est pour la dernière épreuve qu'Adelina brillera le plus: le pâtissier Desty Brami, invité pour l'occasion, lui a donné son coup de cœur. « J'ai découvert un mélange de saveurs et de parfums que je n'avais jamais fait et que j'ai adoré. », explique-t-il à propos de son gâteau pistache, citron et fleur d'oranger. Adelina est donc en route pour la troisième semaine.