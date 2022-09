Bertrix : une subvention pour redynamiser le parc d’activités économiques de Saupont

Le ministre de l’Economie et de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, a accordé à Idélux Développement une subvention dans le cadre de la remise en état des voiries et de l’éclairage public dans le parc d’activités économiques de Saupont à Bertrix.

Afin d’améliorer l’état général des équipements du parc d’activités économiques de Saupont, de rénover les voiries fortement dégradées et d’améliorer la sécurité du site pour les usagers, la commune de Bertrix et Idélux avaient signé, le 9 octobre 2019, une convention en vue de réaliser les travaux sous un marché conjoint.

La récente décision porte sur une redynamisation de certaines infrastructures du parc, qui ont plus de 20 ans pour certaines. Il s’agit principalement de remettre en état les voiries et l’éclairage public qui l’équipent.

Les travaux consistent à remplacer et réparer la sous-fondation des voiries, poser de nouvelles bordures, de nouveaux filets d’eau et avaloirs et réaliser un revêtement hydrocarboné sur l’ensemble des voiries du parc. L’éclairage existant sera remplacé par de l’éclairage LED.

Le subside accordé pour réaliser ces aménagements s’élève à 800.388,96 euros.

"Le développement des parcs d’activités économiques a permis à de nombreuses entreprises de notre région de disposer d’une infrastructure adaptée, précise Willy Borsus. Le Saupont fait partie de ceux-là et, en l’occurrence, il est à mon sens primordial d’y maintenir un niveau d’équipement élevé dans les 33 hectares d’activités industrielles. Une vingtaine d’entreprises y ont déployé leurs activités."