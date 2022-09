Aubange : un camion de collecte des plastiques en feu

Le recyparc a été fermé durant l’incident et a rouvert en début d'après-midi

Ce jeudi en fin de matinée, un incendie s'est déclaré dans la benne d'un camion-presse qui collectait les plastiques rigides dans les recyparcs. Le chauffeur s'en est rapidement rendu compte et a immobilisé le véhicule sur le recyparc d'Aubange.

Les pompiers et la police sont rapidement intervenus pour éteindre l’incendie et sécuriser la zone. Le recyparc a été fermé durant l’incident et a rouvert vers 14 h.

Il y a quelques mois, un incendie s’était également déclaré dans un conteneur " papiers/cartons". Vu l’augmentation du nombre d’incidents, Idélux Environnement rappelle qu’il est fondamental de respecter strictement les consignes de tri et de déposer dans chaque filière uniquement les matières autorisées.

Dans la filière plastiques rigides, il est notamment interdit d’y déposer des bidons ayant contenu des produits chimiques. Ils doivent être orientés vers la filière " déchets spéciaux des ménages".

Les usagers peuvent toujours s’adresser aux préposés qui sont formés pour identifier les différents types de déchets spéciaux et les stocker en toute sécurité. Le respect des règles de tri et la vigilance de chacun sont gage de la sécurité de tous.

L’Intercommunale souligne également la rapidité et la qualité d’intervention des services de secours. Ils sont en effet régulièrement appelés à intervenir sur les recyparcs et sur les sites de traitement des déchets suite à des départs spontanés d’incendie.