Marche-en-Famenne : le retour de la Donnerie à St-François

Suspendue depuis l’automne 2019 à cause de la crise sanitaire, la Donnerie sera à nouveau proposée au Complexe St-François à Marche-en-Famenne, le dimanche 9 octobre de 9h30 à 15h. Elle est désormais organisée par le Plan de Cohésion Sociale (PCS) de la Ville. L’objectif de cet événement solidaire n’a par contre pas changé : éviter de jeter, lutter contre le gaspillage et permettre l’échange dans le respect et la bienveillance.

Jusqu'ici, la Donnerie était mise sur pied par une équipe de bénévoles, regroupée autour de March'SEL. Elle a souhaité passer le flambeau. "Pour les membres fondateurs, qui ont réalisé un travail formidable, il était devenu difficile de poursuivre l'aventure , indique Carine Bonjean, échevine en charge du PCS.Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises et nous avons décidé de reprendre l'organisation, en respectant l'esprit de cette action de solidarité, qui plus est dans une période compliquée pour bon nombre de citoyens."

Pour le Plan de Cohésion Sociale, c'est aussi un challenge : "La Donnerie ne s'improvise pas et elle mobilise, au-delà des équipes de la Ville, plus d'une centaine de bénévoles. Nous ne pourrions y arriver sans leur contribution", ajoute l'échevine.

Concrètement, deux moments importants sont prévus. Le samedi 8 octobre est réservé au dépôt des dons, entre 14h et 17h (pas de dépôt le dimanche). Que peut-on apporter ? Vaisselle, outils, objets de décoration, jeux, vêtements… Ils doivent être triés par catégorie, propres et en bon état de fonctionnement. Ensuite, le dimanche, la Donnerie est accessible aux visiteurs (uniquement des particuliers), dans les différentes salles du Complexe St-François.

Infos : www.marche.be