Dix stagiaires au camp militaire de Marche-en-Famenne

Dix stagiaires en formation "collaborateur administratif" au Forem à Marloie ont découvert, lundi matin, leur futur environnement de travail au camp militaire de Marche-en-Famenne. Début octobre, en effet, ils y occuperont, en tant que civils, des postes administratifs.

A l’initiative de la Défense

"Ce projet a été lancé à l'initiative de la Défense, en collaboration avec le Forem, dans le but d'offrir une formation de base de quatre semaines, souligne Françoise Maissin, directrice du centre de formation de Marloie. Cette pré-formation, une première en Wallonie, s'adresse aux demandeurs d'emplois âgés de moins de 25 ans, pas diplômés et peu qualifiés. Elle permet d'acquérir des compétences numériques principalement liées aux outils Microsoft Office et en rapport avec la rédaction d'écrits professionnels."

Le Forem a mobilisé une trentaine de demandeurs d’emploi. Vingt-quatre se sont présentés au camp militaire le 23 août afin d’y passer la sélection. Douze d’entre eux ont été retenus pour la formation préparatoire qui a débuté le 1er septembre, mais finalement, ils ne seront que dix à occuper un poste, dès le 5 octobre et jusqu’à leur 26e anniversaire. L’une des stagiaires a opté pour une carrière militaire.

Recruter davantage de civils

Le bataillon du 1/3 Lanciers, l'unité Camp Marche et le 4e bataillon logistique ont accueilli les stagiaires pendant la matinée afin de leur montrer les installations et plus particulièrement celles liées à l eur future fonction.

"La ministre de la Défense a la volonté de recruter davantage de personnel civil pour atteindre 15 % des effectifs, souligne Daniel Conrath, responsable de la gestion du personnel civil à la Défense. Elle entend ainsi décharger les militaires des tâches administratives pour les renvoyer sur le terrain. Nous envisageons d'étendre la préformation à Marche-les-Dames, Florennes et Rocourt."