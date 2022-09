Coupe du monde de football: la Ville de Marche ne retransmettra pas les matchs des Diables rouges

Le collège communal marchois vient d’annoncer, via un communiqué, sa décision de ne pas retransmettre les matchs des Diables rouges sur écran géant lors de la prochaine Coupe du Monde au Quatar.

Voici le texte du communiqué : " Conformément à un accord passé avec le Wex en 2018, la diffusion des matches des Diables rouges (Coupe du monde et Euro) fait l'objet, à Marche-en-Famenne, d'une alternance: le Wex pour l'Euro, et la vie associative marchoise (place aux Foires), en lien avec la Ville, pour la Coupe du monde.Réuni ce lundi 26 septembre, le collège communal de Marche-en-Famenne a décidé, à l'unanimité, de ne pas proposer la retransmission sur écran géant des matches des Diables rouges au Qatar. Le Collège ne peut en effet rester insensible aux différentes questions éthiques, énergétiques et sociales posées par l'organisation de ce tournoi.

Le collège ne s’opposera toutefois pas à des initiatives menées par des clubs, associations et commerçants marchois. "