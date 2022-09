Le pont de Hotton sera rouvert entièrement à la circulation à la mi-décembre

Cette nouvelle, les Hottonnais et ceux qui sont amenés à devoir franchir fréquemment le pont de Hotton, l’attendaient de pied ferme. Un toutes-boîtes de la Commune de Hotton vient en effet de confirmer la bonne nouvelle à la mi-décembre.

Rappelons que ce chantier, le plus important jamais organisé sur la commune hottonnaise, impacte ses habitants et les automobilistes depuis plus d’un an, les obligeant à de longs détours ou à un peu de patience aux feux dans l’attente du passage alterné sur le pont.

La Commune annonce que l’on pourra à nouveau dans les deux sens circuler sur le pont mais il est possible que tout ne soit pas terminé. Un important marché de Noël sera programmé le week-end des 17 et 18 décembre pour fêter en même temps le retrait des feux. L’inauguration des aménagements devrait, quant à elle, avoir lieu dans le courant du premier trimestre 2023.

Le pont sera fermé complétement trois jours les 12, 13 et 14 octobre

Avant de pouvoir savourer cette réouverture, il conviendra malgré tout de faire encore un petit effort. "En effet, il sera nécessaire de fermer complètement le pont et des voiries attenantes les mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre afin que l'entreprise Galère puisse poser les dernières couches de tarmac en un seul tenant, explique l'écoconseillère hottonnaise, Carole Raskin, qui supervice administrativement ce chantier depuis le début. L'entreprise pourrait cependant être contrainte de reporter ce travail à une date ultérieure si les conditions climatiques devaient s'avérer mauvaises."

Carole Raskin précise encore: "Il ne sera pas possible de circuler sur la voirie, ni de se parquer dans les zones concernées durant ces trois jours. Habitants et visiteurs devront laisser leurs véhicules sur un des parkings de proximité. De plus, un cheminement cyclo piéton sera sécurisé sur les accotements."

À l'issue de ces travaux de pose du tarmac, le pont sera rouvert, en circulation alternée avec le maintien des feux et dans les conditions actuelles pour les rues attenantes.. "Le gros charroi sera toujours interdit de circulation dans Hotton et les tracés dissuasifs sont conservés, afin que les camions de transit ne viennent surcharger les files au niveau des feux",

Création de trottoirs mi-octobre rue Parfonry et de la Jonction

Par ailleurs, deux nouveaux chantiers débuteront dès le 17 octobre. "Il s'agira de la création de trottoirs dans les rues Parfonry et de la Jonction. Nous sommes obligés d'effectuer ces chantier pour des raisons de délais de subsidiation", explique Gui Ponsard, l'échevin des Travaux.

La circulation sera évidemment perturbée pendant ces chantiers, dont la durée prévue est de 30 jours ouvrables. La circulation locale restera possible pour les seuls riverains.

Pour ce qui est de la rue Parfonry, une déviation sera mise en place par la rue des Sarts dans le sens de circulation Hotton-Marche.

Pour ce qui est de la rue de la Jonction, l’accès à la rue sera interdit en venant de la rue des Écoles. L’accès au Carrefour Market se fera uniquement via Melreux par les rues des Villas et ensuite la rue de la Jonction.