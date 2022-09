Projet de lotissement à Waha : " Pas de danger pour la mobilité"

Le projet de lotissement à Waha provoque, on le sait, une levée de boucliers. Le promoteur immobilier, Boris Salvador, a réagi à la suite des arguments développés par les riverains dans le cadre de l’enquête publique.

" Le nombre de logements ne doit pas être revu à la baisse car la densité n'est pas la même que pour le premier projet, indique-t-il. Actuellement, la densité à l'hectare est de 9 logements alors que dans la première version, il y en avait presque 12."

Selon le promoteur, le schéma de développement communal qui remplace le schéma d’orientation prévoit bien 12 logements/hectare. Il affirme que cette information a bien été communiquée aux riverains lors des Réunions d’Informations Publiques (RIP). Boris Salvador ajoute que, malgré ce quota autorisé, il limite bien à 9 logements à l’hectare ce qui est loin en dessous des attentes de la Région wallonne. Ce projet est, selon lui, largement « sous densifié » pour répondre au défi démographique et à l’occupation des terrains constructibles.

Le promoteur précise, par ailleurs, qu’une étude de mobilité indépendante et complète a été réalisée par le bureau Drea2M dans le cadre de l’étude des incidences sur l’environnement. Les résultats présentés dans le cadre de la RIP montrent que le projet ne représente en aucun cas une dangerosité pour la mobilité.

" En ce qui concerne les risques en cas de forte précipitation, notre projet va au-delà des normes en vigueur et il a été dimensionné afin de garantir une retenue d'eau sur base des pluies de récurrence de 100 ans, ce qui va bien au-delà des normes actuelles qui se limitent à des pluies de récurrence de 25 ans, poursuit-il. Au niveau communal, c'est certain que la commune n'a pas été indulgente avec le promoteur et a formulé de nombreuses demandes auxquelles nous avons toujours répondu de manière positive."