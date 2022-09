Projet de lotissement à Waha : André Bouchat fait le point

L’enquête publique sur le projet de lotissement à Waha (Marche-en-Famenne) est à présent clôturée. Le bourgmestre André Bouchat sort de sa réserve et précise la position du collège dans un communiqué. Le voici, in extenso.

« Si les riverains du projet Urbaneo à Waha ont eu l’impression durant l’enquête publique que le silence de la Commune était une forme de complicité avec le promoteur, ils se trompent de A à Z. Nous n’avons tout simplement pas le droit de nous exprimer durant cette période : en effet, si le Collège s’était exprimé, cela aurait eu pour résultat de prendre position sans écouter ou analyser les remarques, suggestions et autres formulées par les riverains notamment.

Aujourd’hui, l’enquête publique est terminée et 17 réclamations ont été introduites.

D’abord, les réclamants restent opposés au dimensionnement du projet et voudraient une augmentation de la taille des parcelles avec des dimensions supérieures à celles qui sont proposées par le promoteur.

On serait alors avec des parcelles de 10 à 15 ares. Je rappelle que nous avons obligé le promoteur à revoir son premier projet qui contenait 71 constructions et nous l’avons ramené à 54, soit un peu plus de 9 maisons à l’hectare ; ce qui à notre avis correspond plus ou moins à la surface des parcelles bâties du village de Waha.

D’autre part, nous faisons remarquer que nous sommes à la limite inférieure de ce que peut autoriser la Région wallonne, via le Fonctionnaire délégué de l’Urbanisme provincial d’Arlon, car cette même Région prône une densification de l’habitat dans les centres urbains et villageois, autrement importante que celle que nous prévoyons.

La densité prévue nous paraît raisonnable et correspond à celle du village de Waha. Nous nous souvenons qu’il y a une bonne vingtaine d’années, une demande de permis de lotir avait été introduite pour le même espace et que le Fonctionnaire délégué de l’époque avait exigé plus de 22 maisons à l’hectare. On est très loin de ce chiffre, qui était quelque peu déraisonnable.

Quant aux inquiétudes sur une probable extension du lotissement, soit une phase numéro 2, là, nous tenons à être très clairs : le Collège communal qui sera amené à prendre des décisions très prochainement s’opposera fermement à une phase numéro 2.

La zone communautaire, soit une plaque de 6 hectares qui pourrait s’inscrire dans la continuité du lotissement proposé, a été classée en zone de compensation dans le cadre de la création d’un futur zoning et est déjà reprise comme tel dans l’avant-projet de Schéma de développement communal (SDC), schéma approuvé au Conseil communal de juillet. Cette zone est donc définitivement réservée à une zone agricole. Et personne ne pourra y construire, ni aujourd’hui ni demain.

Les riverains ont également exprimé des craintes en lien avec une éventuelle phase 2 en voyant que deux voiries intérieures au lotissement se terminaient en cul de sac, comme si dans un futur proche, elles devaient se prolonger vers d’autres parcelles.

Il n’en est strictement pas question et comme dit lors des réunions publiques, les membres du Collège ont déjà demandé au service Aménagement du territoire, soit de construire des maisons au bout de ces rues, sans augmenter le nombre de constructions ; soit un aménagement matériel et physique qui ne permettra pas l’extension du lotissement.

Quant à la parcelle restant libre le long de la rue du Petit Bois, elle ne pourra se raccorder à la route à créer donnant accès au quartier de la Prèle, car il y aura des maisons qui vont bordurer cette route et qui empêcheront le raccordement. Evidemment, le propriétaire de cette parcelle pourra bâtir le long de la rue du Petit Bois comme tout un chacun et comme beaucoup de riverains de cette rue l’ont fait.

Pour la mobilité, nous tenons encore à préciser que :

· Pour l’arrivée au carrefour rue St-Denis, la voie d’accès se fera à l’arrière de la propriété des scouts et sera donc écartée du carrefour dit du Monument. Par contre, les scouts gagneront quelques ares de terrain et leur propriété sera mieux sécurisée que par la route qui dans le premier projet longeait la salle de village. La salle de village gagnera également en sécurité par rapport au projet initial ;

· Concernant le carrefour de la rue de la Prèle avec le Gros Wari, nous demanderons au Commissaire voyer, ingénieur pour les routes à la Province, d’étudier ce futur carrefour en même temps que celui à une encablure de la rue du Petit Bois et rue du Gros Wari.

Permettez-nous de faire remarquer que nous sommes ici avec un permis de construction et non un permis de lotir, ce qui permettra à la Commune de suivre réellement le dossier et de veiller au respect du permis. Cela n’aurait pas été possible avec un permis de lotir puisque chaque acheteur de parcelle aurait été libre de construire ce qu’il voulait.

Aujourd’hui, le Collège n’a pas encore remis un avis définitif car la procédure prévoit que la création de nouvelles voiries publiques pour le lotissement soit d’abord autorisée par le Conseil communal. Ce point sera donc présenté à l’ordre du jour du mois de novembre. Le dossier pourra alors être considéré comme complet à ce seul moment.

Il sera transmis dès lors à l’Urbanisme provincial avec les remarques développées ci-avant.

Enfin, nous faisons remarquer que nous avons tenu trois séances publiques pour ce lotissement et à chaque fois, les riverains y étaient nombreux et pouvaient poser leurs questions très librement. Nous avons le sentiment après analyses et remarques formulées lors de l’enquête publique, d’avoir répondu favorablement à toutes les demandes qui nous paraissaient fondées. »