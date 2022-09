Rénovation énergétique des infrastructures sportives : des projets subsidiés dans neuf communes

Les projets des communes d' Habay, Arlon, Aubange, Hotton, Wellin, Etalle, Manhay, Bertrix et Saint-Hubert ont été retenus

Le Gouvernement wallon a approuvé la liste des 85 lauréats de l’appel à projets " rénovation énergétique des infrastructures sportives" pour un montant total de près de 79 millions.

Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, un vaste plan de rénovation des infrastructures sportives et des bâtiments publics des collectivités locales a été validé. Celui-ci permettra de diminuer massivement l'impact environnemental des bâtiments publics en améliorant leur performance énergétique et de favoriser la reprise économique.

L’appel à projets, financé par la commission européenne avec la TVA à charge de la Région, permettra de poursuivre l’objectif des exigences européennes et régionales de réduction, de 55% les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030.

Neuf communes en province de Luxembourg

123 candidatures ont été reçues par l’administration dans le cadre de cet appel à projets et 85 ont été considérées comme complètes et éligibles. Le montant global des travaux subsidiables pour les 85 projets éligibles s’élève à 90.833.458,53 € HTVA et la surface à rénover se chiffre à 173.176,37 m². Une subvention directe de 70% du montant subsidiable sera octroyée aux lauréats de l’appel à projet.

Ainsi, le montant global des subventions proposées au Gouvernement est de l’ordre de 78.979.088,34 € soit, 66.762.180 € HTVA à charge de l’enveloppe allouée par l’Europe et 12.216.908,34 € représentant le montant de la TVA à charge de la Wallonie. Voici les projets retenus en province de Luxembourg :