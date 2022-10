La semaine du commerce équitable se déroulera du 5 au 15 octobre

Repenser le commerce mondial pour davantage d’équité, pour un monde solidaire, c’est ce que propose la Plateforme du Commerce équitable en Province de Luxembourg depuis 10 ans déjà.

Non seulement un important courant de pensée se déploie aujourd’hui qui remet en question les échanges marchands au profit de filières respectueuses de l’environnement et du climat, mais c’est aussi le respect du travail fourni par les personnes productrices qui détermine bien davantage maintenant des choix de consommation conscients et responsables.

Le Luxembourg belge n’est pas en reste dans cette transition vers un travail à la fois digne des personnes qui le fournissent et soucieux de la planète.

Pas moins de dix-sept communes, sur les quarante-quatre que compte la province, qui sont reconnues "communes du commerce équitable", proposant des actions de sensibilisation, des initiatives éducatives et culturelles, achetant des produits du commerce équitable pour leurs réunions, leurs écoles, et soutenues par un éventail de commerces locaux qui mettent en vente des produits éthiques de nos régions d’une part et des contrées lointaines d’où nous proviennent thé, cacao, café et autres fruits exotiques ou encore produits artisanaux et textiles.

Après les deux dernières années quelque peu allégées, ce début du mois d'octobre voit à nouveau fleurir un peu partout des activités qui permettent la rencontre des publics les plus divers avec des aspects variés du commerce équitable. Il y a donc certainement une occasion à saisir, entre le 5 et le 15 octobre. Le calendrier des différentes propositions peut être consulté sur www.luxembourgequitable.be

Cette année, Saint-Hubert, Bouillon et Vaux-sur-Sûre qui se voient décerner le titre de " commune du commerce équitable". Elles rejoignent ainsi Durbuy, Tintigny, Bastogne, Arlon, Vielsalm, Tenneville, Marche-en-Famenne, Martelange, Neufchâteau, Bertogne, Houffalize, Bertrix, La Roche-en-Ardenne et Habay. D’autres communes viendront sûrement amplifier le mouvement.