Les centres de vaccination accessibles sans rendez-vous dès ce lundi

Deux semaines après le lancement de sa campagne automnale de vaccination contre le covid-19 et l’envoi de l’ensemble des invitations au public ciblé - les 50 ans et plus, les immunodéprimés et le personnel d’aide et de soins -, la Wallonie va à nouveau permettre de se faire vacciner sans rendez-vous dans ses centres de vaccination.

Concrètement, dès ce lundi 3 octobre, les 22 centres de vaccinations déployés sur le territoire wallon seront accessibles sans rendez-vous à la population. En province de Luxembourg, ils sont installés dans l’ancienne concession Kia, rue des deux Provinces à Marche-en-Famenne, sur le zoning du Cora, rue d’Arlon à Messancy et dans l’ancien magasin Gamma à Libramont.

Les citoyens de 18 à 49 ans qui souhaitent recevoir leur dose booster sur base volontaire et qui se trouvent dans les conditions ainsi que celles et ceux qui ont reçu une invitation pourront aller se faire vacciner plus facilement.

Les 18-49 ans qui respectent le délais entre deux doses et qui souhaitent s’assurer d’un rendez-vous fixe, peuvent également s’inscrire via Qvax.

Nouveau pic épidémique attendu vers la mi-octobre

Les autorités publiques insistent sur l’importance d’aller se faire vacciner au plus vite avant le nouveau pic épidémique attendu vers la mi-octobre.

Pour rappel, afin de faciliter l’accès à la vaccination à la population, deux autres options sont proposées : dans les pharmacies partenaires et auprès d’un médecin généraliste participant.

Toutes les informations (lieux, pharmacies participantes, mode de prise de rendez-vous, horaires, conditions, etc.) relatives à la vaccination contre le Covid-19 sont disponibles et adaptées en permanence sur le site www.jemevaccine.be ou via l'AVIQ au 071/31.34.93 (accessible du lundi au vendredi de 8h à 17h).