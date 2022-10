Accueil Régions Luxembourg Renforcement de la coopération transfrontalière sur le territoire de l’Ardenne Le Comité stratégique s’est réuni vendredi pour valider l’état d’avancement des travaux N.L. ©D.R.

La Région Grand Est et la Wallonie, plus particulièrement le sud des provinces de Luxembourg et de Namur, font face à des défis socio-économiques importants. Pour remédier à cette situation, les autorités locales et régionales ont élaboré une stratégie...