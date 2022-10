Marche-en-Famenne : Le beau-père encourt 8 ans de prison ferme

Un habitant de Châtelet âgé de 45 ans encourt huit ans de prison devant la cour d'appel de Liège pour avoir abusé de sa belle-fille pendant douze ans ! Les fais se seraient produits à Marche-en-Famenne, au domicile de la maman de la fillette. L'homme a entretenu des relations à tout le moins ambiguës avec la fillette âgée de huit ans. En effet, il dormait dans le même lit qu'elle et lui a envoyé des messages pour le moins étonnants. " Je suis ton homme", avait-il écrit. Selon le suspect, c'est la fillette elle-même qui lui aurait volé son GSM pour s'envoyer à elle-même ces messages.

L'intéressé a fait des crises de jalousie lorsque la jeune fille a commencé à fréquenter un garçon. Un témoin a déclaré l'avoir vu l'embrasser. Le 8 mars 2016, alors que le suspect n'était plus en couple avec sa mère, la jeune femme a dénoncé les faits. Elle a expliqué que les abus ont commencé quand ses grands-parents ont quitté le domicile familial. Elle a expliqué que son beau-père lui avait fourni un vibromasseur blanc pour qu'elle "joue avec pour avoir moins mal." Il lui aurait dit que si elle dénonçait les faits, il quitterait sa mère, que cette dernière serait très malheureuse et aurait des soucis financiers. Elle a déclaré qu'elle n'allait pas beaucoup à l'école, parce que son beau-père l'en empêchait. Il dormait dans un fauteuil dans le salon avec la fillette. Il lui aurait déclaré qu'ils allaient faire leur vie ensemble. Il se montrait violent lorsqu'elle refusait et la prenait encore plus violemment.

Il lui aurait fait des menaces de suicide. Elle a expliqué qu’elle avait tenté de se suicider en prenant les médicaments de sa mère et avait dénoncé les faits pour protéger sa petite soeur. Après vérification, un ami de la famille avait déjà déposé plainte, mais la fillette avait nié les faits. Me Moreau, l’avocat du prévenu a plaidé l’acquittement en estimant qu’il n’y avait aucune preuve que des abus aient été commis. Il a également plaidé un sursis probatoire pour son client qui n’a pas d’antécédent. La cour rendra sa décision en octobre.