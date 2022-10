Cinq astronautes mettront des étoiles dans les yeux de 500 élèves à l'Euro Space Center

À l'occasion de la Semaine belge de l'espace (Belgian Space Week), cinq astronautes - dont Dirk Frimout et Frank De Winne - rencontreront, le mercredi 19 octobre à l'Euro Space Center, 500 élèves des quatre coins de la Belgique pour promouvoir l'industrie et la recherche spatiale auprès des plus jeunes. Outre le Belge Dirk Frimout, les enfants pourront poser leurs questions notamment à l'astronaute de la Nasa Nicole Stott.

Installés sur une estrade, les cinq invités partageront leurs anecdotes dans l'espace. Les élèves de primaire, francophones et néerlandophones, disposeront de casques pour écouter dans leur langue les récits du premier astronaute belge et de la spécialiste de mission pour la Nasa ainsi que de l'Américaine Anna Fisher, de l'Allemand Reinhold Ewald, de l'Autrichien Franz Viehböck et du Bruxellois Vladimir Pletser, candidat astronaute et responsable des campagnes de vols paraboliques de l'ESA en avions pour les expériences de micropesanteur de courte durée. Une séance de questions-réponses s'ensuivra pour assouvir la curiosité des plus jeunes.



Cette délégation spéciale compte au total une quinzaine de personnalités. Celles qui ne pourront pas être présentes, comme l'aviatrice de 20 ans Zara Rutherford, ont enregistré un message vidéo qui sera projeté à l'Euro Space Center.



D'autres activités sont également au programme de cette semaine de promotion des métiers spatiaux, qui se déroulera du 17 au 21 octobre. Du concours de lancer de fusées à l'UCLouvain à la soirée de gala (gratuite mais sur réservation) mêlant l'espace, l'art et la culture au Palais des Académies à Bruxelles en passant par la conférence "De Namur à l'espace", il y en aura pour tous les goûts.



L'événement entend célébrer les 30 ans du voyage vers les étoiles de Dirk Frimout et les 20 ans du premier vol spatial de Frank De Winne, autre compatriote.