La Croix-Rouge réclame un refinancement de l’Aide Médicale Urgente

Les activités des ambulanciers des services 112 d'Ampsin (Amay) et de Libramont sont maintenues au moins jusqu'au 31 décembre 2023. La Croix-Rouge revient sur la décision prise à Rhisnes jeudi soir.



"Après avoir échangé avec les représentants du personnel, le conseil d'administration de la Croix-Rouge a confirmé la nécessité absolue d'obtenir des budgets supplémentaires et a soutenu la décision de la direction d'un moratoire d'un an afin de maintenir les activités d'Ampsin et de Libramont jusqu'à fin 2023, dans l'attente d'une décision favorable des pouvoirs publics sur le financement des services 112 ."

Ensemble, les différentes parties espèrent qu’un refinancement de l’aide médicale urgente permettra d’éviter la fermeture de centres. Par ailleurs le conseil d’Administration de la Croix-Rouge a également confirmé qu’aucun plan de désengagement structurel des services de secours urgents ou d’autres activités humanitaires n’a été décidé.

Depuis 2019, la Croix-Rouge doit faire face à un manque de financement de l'aide médicale urgente et des missions d'utilité publique qui lui sont confiées par la Santé publique. "L'enveloppe fermée accordée par la Santé publique pour opérer les transports 112 n'a pas été indexée depuis trois ans. De ce fait, en raison de la crise actuelle, de la hausse du prix du carburant et de l'indexation salariale, elle ne couvre plus les coûts liés à cette activité. Sans moyens supplémentaires, la Croix-Rouge de Belgique sera contrainte de devoir envisager la fermeture de départs 112", explique Frédéric Wirtz Président du conseil d'administration.



La Croix-Rouge de Belgique et les représentants du personnel appellent donc les pouvoirs publics à se mettre autour de la table afin d'obtenir les budgets suffisants leur permettant d'assurer les missions d'utilité publique qui lui sont confiées. A défaut d'un refinancement de l'aide médicale urgente, plusieurs services 112, ne pourront pas demeurer au-delà de décembre 2023.



"La Croix-Rouge ne peut en effet accepter que les dons reçus des particuliers et des entreprises soient utilisés pour combler les trous d'un sous-financement public et cela aux dépends de son aide aux publics vulnérables. Nous prendrions le risque de mettre en danger la pérennité de nos activités d'aide humanitaire. Aujourd'hui, plus que jamais dans ce contexte difficile et alors que les demandes d'aide ne cessent d'augmenter, nous devons faire preuve de bonne gestion pour avoir un impact social encore plus important sur le terrain et remplir au mieux nos différentes missions humanitaires. Nous pourrons ainsi davantage accompagner les personnes dans le besoin », ajoute Frédéric Wirtz.