Collecte de jouets dans les recyparcs ce samedi

Ce samedi 15 octobre, Idélux Environnement récolte des jouets dans les recyparcs. Tous les jouets en bon état sont les bienvenus : facilement lavables, en bois, des jeux de société, des petites voitures, camions, garages, des poupées, accessoires, maisonnettes, des jeux de construction, déguisements, trottinettes…

À l’inverse, pour des raisons d'hygiène et de respect pour l'environnement, les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles ne sont pas acceptés.

Cette année encore, l’intercommunale redistribuera les jouets récoltés à une trentaine d’associations locales (Maisons Croix-Rouge, communes et CPAS, écoles et accueils extrascolaires etc..).

Prêts à donner une seconde vie à vos jouets ? Rendez-vous dans votre recyparc, ce samedi 15 octobre entre 9 h et 18 h. Plus d’infos ? www.idelux.be.