Accident grave à Chiny : une personne décédée sur place, deux blessés

Ce jeudi, peu après 17 h 30, un accident de circulation est survenu, route de Neufchâteau à Chiny. Pour une raison inconnue, une voiture, avec à son bord trois personnes, a quitté la chaussée et s’est retrouvée sur le toit dans un talus.

Une personne est malheureusement décédée. Deux blessés légers ont été pris en charge.

D’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés. Les pompiers de Florenville, Bertrix et Neufchâteau se sont rendus sur place avec trois ambulances et, en renfort, le SMUR de Libramont. Deux équipes de la zone de police de Gaume et une équipe de la zone de police Semois et Lesse sont intervenues.