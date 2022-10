Fusion Bastogne-Bertogne : voici pourquoi le recours a été rejeté

Le recours en annulation de la proposition commune de fusion Bastogne-Bertogne, déposé par Louis Vaguet au nom de plusieurs membres de l’opposition communale, a a été rejeté par le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon.

Le mandataire avait décelé trois irrégularités dans la procédure. Primo : la décision a été prise dans les deux communes le 30 juin, alors que les arrêtés du gouvernement n’ont été publiés au moniteur que le 13 juillet. Sur ce point, le ministre indique que la législation n’a été modifiée que de manière très marginale et qu’à la date du 30 juin, le cadre légal relatif aux fusions volontaires était complet. Cet élément n’est, dès lors, pas de nature à vicier la légalité de la délibération.

Secundo : le délai de sept jours francs, pour l’envoi des documents aux mandataires avant le conseil communal n’a pas été respecté. Un deuxième argument balayé d’un revers de main: si un mail complémentaire a effectivement été envoyé par la commune le 23 juin, il était adressé à titre purement informatif pour rappeler aux mandataires le lien URL permettant d’accéder à la plate-forme privée du site Internet de la commune. Aucune violation du délai de convocation n’est donc constatée.

Tertio : toutes les pièces se rapportant aux points de l’ordre du jour n’ont pas été mises à la disposition des mandataires. Selon le ministre, les conseillers étaient bien en possession, dès le 22 juin, de toutes les pièces, et étaient suffisamment informés sur le fond du dossier, étant donné qu’une décision de principe sur la fusion avait été prise en mars.

Le bourgmestre Jean-Marc Franco et son groupe se réjouissent "de cette conclusion qui permettra aux deux communes de finaliser en toute sérénité leurs démarches administratives dans l'intérêt des citoyens."

Louis Vaguet est surpris par ce rejet et en colère contre l'interprétation qui en est faite par le groupe de la majorité qui affirme que la décision ne peut plus être remise en cause. "La décision, c'est le parlement wallon qui la prendra. Or, les citoyens pourront se prononcer sur la fusion le 20 novembre dans le cadre de la consultation populaire. Les résultats seront joints au dossier. Si le 'non' l'emporte, les décideurs en tiendront compte."

Nadia Lallemant