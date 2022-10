Les métiers du bois à découvrir ce week-end au parc Chlorophylle à Dochamps

Le Week-end du Bois et des Forêts, organisé à l’échelle de la Wallonie, emmène le public à la rencontre des acteurs de la filière bois. Le GAL Pays de l’Ourthe propose deux événements dans la commune de Manhay, ces 15 et 16 octobre, au parc Chlorophylle à Dochamps et à la bibliothèque communale.

" Au Pays de l'Ourthe, plus de la moitié du territoire est occupée par la forêt, et les métiers du bois occupent une place importante dans l'économie locale, rappelle Anne Gillard, chargée de mission au GAL. Le Week-end du Bois et des Forêts offre donc l'occasion de mettre en valeur ces métiers, et de faire découvrir la forêt et la filière bois au public."

Au parc Chlorophylle, les visiteurs découvriront différentes facettes de la transformation du bois, de l'élagueur au vannier en passant par le charpentier, l'ébéniste et le sculpteur sur bois. "Les stands installés, comme l'an dernier, en dehors du parcours de visite seront accessibles gratuitement, précise Anne Gillard. Le public pourra discuter avec les artisans mais aussi les voir au travail. Puis, évidemment, plonger au cœur de la forêt dans le parc récréatif qui permet de découvrir la forêt en s'amusant."

©D.R.





Les deux journées seront rythmées, de 10 à 18 h, par les démonstrations d’arboriste grimpeur, de tourneur sur bois, la présentation des luminaires et mobilier d’Atypiquement Bois et des avantages du chauffage au bois. À la bibliothèque Communale de Manhay, c’est par un autre angle de vue que le public approchera la forêt, les métiers et les usages du bois : celui des livres ou des documentaires.

A la sélection d’ouvrages sur la thématique de la forêt, du bois, de ses usages et de ses métiers s’ajoutera le diffusion d’un reportage et d’un documentaire sur les métiers de la forêt ainsi que des animations pour enfants, lecture, théâtre dessin et coloriage d’une forêt au fil des saisons. Accès gratuit les deux jours de 10 à 16 h.