Informatisation des recyparcs d’Idélux Environnement

Chaque année, plus de 29 000 bordereaux de transport et 40 000 documents de gestion journalière étaient nécessaires à la gestion administrative des recyparcs du ressort d'Idélux Environnement.

Aujourd’hui, les parcs à conteneurs optimalisent leur fonctionnement en informatisant plusieurs tâches opérationnelles. Dès ce 17 octobre, les préposés encoderont, de manière anonyme, l’ensemble des apports des citoyens par type de déchets.

"Comme tout métier, le job de préposé de recyparc évolue, souligne l'intercommunale. Fini les formulaires papier et le fax : les préposés assurent dorénavant la gestion de leur recyparc au moyen d'un ordinateur et d'une application spécifique, appelée "GRCP" pour Gestion ReCyParc."

Grâce à l’informatisation des tâches administratives, de nombreuses procédures seront plus simples, plus rapides et plus efficaces pour les préposés. Par exemple, cette application permet aux préposés de commander les évacuations des conteneurs 30 m3 pleins à tout moment, et plus uniquement en fin de journée. Une optimalisation du service qui profite à tous, préposés et usagers.

Prochainement, cette application sera complétée par des modules destinés au suivi des entretiens (réparation technique, nettoyage, tonte des pelouses…), à la gestion des stocks et à l’évacuation des déchets , hors grand conteneur, (piles, vêtements, huiles et graisses de friture…).

L’application GRCP est également couplée à une tablette permettant de réduire les encodages manuels tout en améliorant les statistiques et ainsi optimaliser la gestion analytique des recyparcs.

L’intercommunale précise que rien ne change pour les citoyens. Chacun pourra toujours déposer gratuitement ses déchets au recyparc.

Quant aux PME, rien ne change jusqu’au 31 décembre 2022. Les entreprises et indépendants pourront toujours utiliser leurs chèques-dépôt papier. L’évolution vers des chèques-dépôt électroniques sera effective à partir du 2 janvier 2023. Les PME en seront personnellement informées par courrier.