Accueil Régions Luxembourg Les 15 maisons Croix-Rouge de la province de Luxembourg à flux tendu Alors que les crises s’enchaînent, de plus en plus de personnes ont recours à la Croix-Rouge en province de Luxembourg. Mais pour apporter de l’aide, elle en a aussi besoin. Bilan en temps de crise. Wivine Mathieu ©Croix Rouge

Les 15 maisons Croix-Rouge de la province de Luxembourg fonctionnent comme partout dans le pays à flux tendu et n'ont jamais autant été sollicitées. Les crises successives, Covid, inondations, guerre en Ukraine et maintenant énergétique, ne font qu'aggraver la précarité d'une population grandissante. Rachelle Ridole, directrice de la Croix-Rouge provinciale, fait le bilan d'une ère en détresse de plus...