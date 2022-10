Marche-en-Famenne : la qualité de l’air affichée en temps réel

En juin 2021, la Ville de Marche-en-Famenne a lancé une expérience de mesure de la qualité de l'air sur son territoire, avec l'installation de stations. Elle a décidé de s'adjoindre les services de l'ISSeP (Institut Scientifique de la Santé Publique). Au départ, l'objectif était d'évaluer la qualité de l'air sur le boulevard Urbain, là où passent plus ou moins 14.000 véhicules par jour.

"Nous voulions nous assurer que que les ralentissements sur le boulevard ne sont pas nuisibles aux riverains et aux usagers des voies lentes, rappelle le bourgmestre, André Bouchat, dans un communiqué.Pour cette même raison, des stations ont aussi été posées à proximité des écoles du centre-ville où les parents stationnent parfois plusieurs minutes avec leurs véhicules pour déposer et reprendre leurs enfants."

Au total, dix-huit stations ont été placées sur des pylônes/poteaux à trois mètres de hauteur. Grâce à des capteurs, elles mesurent, en temps réel, les principaux polluants : particules fines, monoxyde d’azote, dioxyde d’azote et ozone.

Après une période d'essai qui a nécessité plusieurs réglages et calibrages, le système est aujourd'hui pleinement opérationnel. "Nous avons déjà obtenu un premier rapport de l'ISSeP, mais il est provisoire et aucune conclusion définitive ne peut être tirée. Les mesures continuent, souligne le bourgmestre.Nous avions en tout cas annoncé notre volonté d'afficher les résultats en temps réel et nous sommes désormais en capacité de le faire. D'ici quelques mois, les automobilistes et usagers du boulevard les verront sur des panneaux installés à différents endroits. »

En attendant, les citoyens peuvent déjà retrouver l’ensemble des résultats sur le site internet de la Ville www.marche.be .Une page web montre les mesures réalisées en temps réel par les dix-huit stations, ainsi qu’une cartographie. Pour faire simple, le résultat s’affiche via un code couleurs correspondant à une échelle de valeurs européennes, qui va de vert (bon) à rouge foncé (extrêmement mauvais).

"L'ISSeP doit encore nous informer de manière plus approfondie pour une série de données, notamment par rapport à l'un ou l'autre pic pour certains composants, mais ce que nous pouvons déduire des premières analyses, c'est que la qualité de l'air là où sont posées nos stations est, en résumé, bonne", indique de son côté l'échevine de l'Environnement, Valérie Lescrenier.

La prudence reste toutefois de mise, comme l'échevine le précise :" La période de mesures, j'insiste, n'est pas encore suffisamment étalée dans le temps et nous manquons de recul pour avoir un vrai bilan. Nous resterons bien évidemment attentifs ces prochains mois à l'évolution des données, mais il était important qu'elles puissent, dès à présent, être diffusées publiquement."