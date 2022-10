Vaccination automnale en province de Luxembourg : arrivée du vaccin BA4-BA5

Depuis le lundi 10 octobre, les centres de vaccination de la province de Luxembourg utilisent le nouveau vaccin Pfizer adapté au variant BA4/BA5. La population est invitée à venir se faire vacciner s’il elle souhaite bénéficier de ce booster.

La phase de fermeture des centres, actuellement ouverts sans rendez-vous, approche. Les centres de Marche-en-Famenne et de Messancy fermeront leur porte le samedi 5 novembre. Seul Libramont restera ouvert à partir du 07 novembre.

Toute personne de plus de 18 ans dont la dernière dose date de plus de 3 mois est invitée à se faire vacciner, le but de ce booster étant d’augmenter l’immunité collective et de protéger les personnes les plus vulnérables.

Depuis début septembre, 3900 cas de Covid ont été enregistrés dans la province. Le Luxembourg est loin d’être la province la plus protégée de la Wallonie : le taux de vaccination des plus de 65 ans est de 42% contre 65% à l’échelle nationale.

Il est toujours possible de se faire vacciner auprès des médecins généralistes ou de certains pharmaciens. Le médecin traitant reste la première personne à contacter pour avoir des informations sur la vaccination.